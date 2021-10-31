Забыли о воротах: "Рух" и "Александрия" не выявили победителя в матче УПЛ

Забыли о воротах: "Рух" и "Александрия" не выявили победителя в матче УПЛ

Львовяне завершали поединок в меньшинстве.

Львовский "Рух" и "Александрия" сыграли вничью в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Встреча на "Арене Львов" завершилась без голов - 0:0 .

Команды не порадовали фанатов большим количеством голевых моментов - хозяева за весь матч лишь раз пробили по воротам соперника, и тот неточно. У александрийцев 7 ударов (5 - в створ), однако это не помогло команде Юрия Гуры вырвать победу.

Отметим, что в компенсированное ко второму тайма время "Рух" остался в меньшинстве - две желтые карточки в течение двух минут получил Орест Кузик.

"Александрия" (20 очков) продолжает занимать шестое место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 13 пунктами расположился на десятой позиции.

В следующем туре команда Юрия Гуры 5 ноября примет "Металлист 1925", а львовяне 6 ноября на выезде. сыграют с "Черноморцем".

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