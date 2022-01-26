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"Забыли" выплатить средства за звездного футболиста: чемпиона Португалии хотят отстранить от еврокубков на три года

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"Забыли" выплатить средства за звездного футболиста: чемпиона Португалии хотят отстранить от еврокубков на три года

Associated Press

"Спортинг" должен ликвидировать долг перед "Сампдорией" за трансфер Фернандеша.

Лиссабонский "Спортинг" виновен генуэзской "Сампдории" часть выручки за трансфер Бруна Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Летом 2017-го лиссабонский спортинг приобрел у генуэзской Сампдории атакующего полузащитника Бруна Фернандеша за 9,7 млн ​​евро, а уже тремя годами позже оформил его трансфер в английский Манчестер Юнайтед за 63 млн евро.

В договоре о переходе португальского футболиста была прописана опция о причитающейся для итальянского коллектива комиссии от дальнейшей продажи футболиста.

Как оказалось, действующие чемпионы Португалии зимой 2020 года не выплатили генуэзскому коллективу 1,5 млн. евро, что в итоге переросло в обращение Сампдории в соответствующую структуру УЕФА с последующим иском в адрес "Спортинга".

Решение по делу о необходимости выплаты вышеуказанной суммы португальским коллективом было принято Органом финансового контроля клубов еще 3 декабря 2021 года, после чего "львы" попытались подать апелляцию, однако проиграли.

Апелляционная палата подтвердила решение по исключению "Спортинга" из следующего клубного турнира УЕФА (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций), в котором он мог бы участвовать в следующих трех сезонах (2022/23, 2023/24, 2024/25), если клуб не сможет довести до 31 января 2022 года, что он выплатил не позднее 15 января 2022 сумму, причитающуюся в соответствии с мировым соглашением, заключенным 26 ноября 2021 с другой "Сампдорией".

Кроме указанной суммы клуб должен выплатить штраф в размере 250 000 евро.

  • В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Спортинг" уже успел завоевать место в 1/8 финала, где сыграет против английского "Манчестер Сити".

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