"Забыли" выплатить средства за звездного футболиста: чемпиона Португалии хотят отстранить от еврокубков на три года

"Забыли" выплатить средства за звездного футболиста: чемпиона Португалии хотят отстранить от еврокубков на три года

"Спортинг" должен ликвидировать долг перед "Сампдорией" за трансфер Фернандеша.

Лиссабонский "Спортинг" виновен генуэзской "Сампдории" часть выручки за трансфер Бруна Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Летом 2017-го лиссабонский спортинг приобрел у генуэзской Сампдории атакующего полузащитника Бруна Фернандеша за 9,7 млн ​​евро, а уже тремя годами позже оформил его трансфер в английский Манчестер Юнайтед за 63 млн евро.

В договоре о переходе португальского футболиста была прописана опция о причитающейся для итальянского коллектива комиссии от дальнейшей продажи футболиста.

Как оказалось, действующие чемпионы Португалии зимой 2020 года не выплатили генуэзскому коллективу 1,5 млн. евро, что в итоге переросло в обращение Сампдории в соответствующую структуру УЕФА с последующим иском в адрес "Спортинга".

Решение по делу о необходимости выплаты вышеуказанной суммы португальским коллективом было принято Органом финансового контроля клубов еще 3 декабря 2021 года, после чего "львы" попытались подать апелляцию, однако проиграли.

Апелляционная палата подтвердила решение по исключению "Спортинга" из следующего клубного турнира УЕФА (Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций), в котором он мог бы участвовать в следующих трех сезонах (2022/23, 2023/24, 2024/25), если клуб не сможет довести до 31 января 2022 года, что он выплатил не позднее 15 января 2022 сумму, причитающуюся в соответствии с мировым соглашением, заключенным 26 ноября 2021 с другой "Сампдорией".

Кроме указанной суммы клуб должен выплатить штраф в размере 250 000 евро.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Спортинг" уже успел завоевать место в 1/8 финала, где сыграет против английского "Манчестер Сити".

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