"Зачем вы пришли на наши земли?": голкипер клуба Первой лиги записал патриотический рэп (видео)

Механов обратился к оккупантам.
Голкипер "Нивы" Тернополь Максим Механив поддержал Украину на фоне борьбы с российскими оккупантами.
На своей странице в Instagram футболист опубликовал патриотическую песню в стиле рэп.
Механов обращается к российским оккупантам и требует покинуть украинские земли.
Ранее чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик запустил продажу линии одежды в поддержку пострадавших от войны.
Читайте также:
В день независимости своей страны: литовский баскетбольный клуб поддержал Украину во время матча Евролиги (фото, видео)
Паралимпийская сборная поддержала защитников, защищающих Украину от российских оккупантов (видео)
Не Тимощук единственный: кто из украинских футболистов продолжил работать с оккупантами