"Задача – сохранить спорт": глава Минспорта прокомментировал бронирование футболистов

Матвей Бедный не считает, что от бронирования части футболистов ухудшится мобилизационная ситуация в Украине.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный объяснил, почему некоторые футбольные клубы Украины признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации.

Об этом передает Champion.com.ua.

Он призвал подходить к этому вопросу "с холодной головой".

"Важно, чтобы в Украине остался футбол? Если не сохранить его, то мы потеряем наши футбольные клубы. Если такие команды, как "Динамо", "Шахтер" и другие, прекратят свое существование, то мы не наверстаем этого на протяжении десятков лет", – говорит Бедный.

Глава Минспорта напомнил, что Кабинетом Министров разработана процедура, согласно которой предприятия и учреждения признаются критически важными. Речь идет об определенных критериях, в частности, количество уплаченных налогов.

"Мы действуем в рамках этой процедуры. Перед нами стоит задача сохранить спорт, в том числе футбол. Если взять абсолютное значение, то количество забронированных футболистов – это небольшая часть", – сказал и.о. министра спорта.

Он уточнил, что не все футбольные клубы признаны критически важными предприятиями.

Кроме того, Бедный отметил, что часть футболистов – это ребята до 25 лет, которых сейчас не мобилизуют.

"Нельзя сказать, что от бронирования части футболистов ухудшится мобилизационная ситуация в Украине", – считает исполняющий обязанности министра молодежи и спорта.

Напомним, что 9 ноября 2023 года Кабмин назначил исполняющим обязанности министра спорта Матвея Бедного. Что о нем известно, читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов" было внесено в список критически важных для функционирования экономики, позволяющий бронировать коллектив от мобилизации.

Ростислав Карандеев тогда объяснил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — не уличное шапито, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела.

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