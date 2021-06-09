"Задание минимум - золото": звезды украинского карате удивили амбициозными планами на Олимпиаду-2020

До старта соревнований осталось полтора месяца.

Звезды украинского карате Станислав Горуна и Анжелика Терлюга поделились ожиданиями от выступления на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Эта дисциплина будет впервые представлена в истории соревнований и не исключено, что в последний, так как решение о ее включении в программу последующих Игр будут приниматься организационными комитетами.

И Горуна, и Терлюга завоевали путевки в Токио досрочно благодаря высокому рейтингу, так как оба входят в топ-4 каратистов мира в своих весовых категориях. Они являются пока единственными украинцами, которые получили лицензию на участие в Олимпиаде.

Станислав ставит перед собой самые высокие цели на Игры. "Программа максимум - добыть золото, программа минимум - добыть золото", - сказал он, смеясь.

Большие надежды на соревнования в Токио возлагает и тренер Анжелики Денис Морозов, рассказавший: "Я анализирую ее поражения и победы и хочу, чтобы на Олимпиаде это был просто математический расчет, чтобы она вышла и сделала свою работу".

Горуна - чемпион Европы, победитель Всемирных и Европейских игр, призер Чемпионата мира. Терлюга - трехкратная чемпионка Европы. Анжелика первая в истории украинского карате завоевала лицензию на Олимпийские игры.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Горуна в фантастическом стиле стал чемпионом Европы.

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