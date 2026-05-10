"Задушил" соперника: украинец Амосов одержал свою вторую победу в UFC

Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов, который в прошлом году победно дебютировал в UFC, досрочно одолел испанца Хоэля Альвареса в своем втором поединке в элитном промоушене смешанных единоборств (ММА).

Бой с участием 32-летнего украинца состоялся на турнире UFC 328 в американском Ньюарке. Наш соотечественник победил своего соперника удушающим приемом "треугольник" во втором раунде.

Это вторая победа Амосова в UFC. В декабре 2025 года он успешно дебютировал в промоушене, уже в первом раунде удушающим приемом одолев американца Нила Магни.

Теперь в послужном списке Ярослава 30 побед в ММА и одно поражение.

На счету 33-летнего Альвареса 23 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах. Испанец выступает в UFC с 2019 года и с тех пор провел 11 поединков, в которых одержал 8 побед (7 — досрочных) и потерпел 3 поражения.

Напомним, ранее Амосов выступал в другом престижном промоушене смешанных единоборств — Bellator. В июне 2021 года он стал первым в истории Украины чемпионом Bellator, одолев бразильца Дугласа Лиму.

После начала полномасштабного российского вторжения Амосов вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В феврале 2023 года Амосов вернулся в ММА и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине.

В ноябре 2023 года украинец потерпел единственное поражение в профессиональной карьере — техническим нокаутом проиграл ямайцу Джейсону Джексону и потерял титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

Затем у Амосова закончился контракт с Bellator и он в марте 2025 года одержал победу над американцем Кертисом Миллендером на турнире Cage Fury Fighting Championships, который является трамплином для попадания в UFC.

