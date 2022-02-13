Загасил у канатов: украинский "Бизон" жестко нокаутировал соперника из Бразилии (видео)

Загасил у канатов: украинский "Бизон" жестко нокаутировал соперника из Бразилии (видео)

Дмитрий Безус остается непобедимым на профессиональном ринге.

Украинский боксер супертяжелого веса Дмитрий Безус одержал эффектную победу над бразильцем Марсело Насименто в поединке, состоявшемся на вечере бокса в Риге.

Уроженец Луганской области по кличке "Бизон" нокаутировал своего соперника уже во втором раунде. 32-летний украинец загнал на семь лет старшего оппонента в угол ринга и серией мощных ударов отправил его на канвас.

Для Безуса эта победа стала восьмой (4 - нокаутом) в восьми поединках на профессиональном ринге.

Насементо потерпел уже 22-е поражение в карьере. На счету бразильского боксера также 18 побед (16 - нокаутом).

Отметим, что Безус был спарринг-партнером Александра Усика перед победным для украинца чемпионского поединка с Энтони Джошуа.

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