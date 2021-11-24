Захватили лидерство в группе: "Челси" разорвал "Ювентус" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Захватили лидерство в группе: "Челси" разорвал "Ювентус" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Команда Томаса Тухеля сполна отомстила за минимальное поражение в Турине.

Лондонский "Челси" разгромил "Ювентус" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф. Поединок на "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 4:0

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте, счет во встрече открыл Трево Чалоба.

После перерыва подопечные Томаса Тухеля укрепили свое преимущество, забив дважды в течение двух минут. На 56-й минуте второй гол в ворота туринского клуба отправил Рис Джеймс.

На 58-й минуте Каллум Хадсон-Одои довел дело до разгрома.

Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Тимо Вернер.