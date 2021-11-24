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Захватили лидерство в группе: "Челси" разорвал "Ювентус" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

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Захватили лидерство в группе: "Челси" разорвал "Ювентус" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Associated Press

Команда Томаса Тухеля сполна отомстила за минимальное поражение в Турине.

Лондонский "Челси" разгромил "Ювентус" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф. Поединок на "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 4:0

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте, счет во встрече открыл Трево Чалоба.

После перерыва подопечные Томаса Тухеля укрепили свое преимущество, забив дважды в течение двух минут. На 56-й минуте второй гол в ворота туринского клуба отправил Рис Джеймс.

На 58-й минуте Каллум Хадсон-Одои довел дело до разгрома.

Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Тимо Вернер.

  • В параллельном матче этой группы шведский "Мальме" сыграл вничью с питерским "Зенитом" - 1:1.
  • Лондонцы (12 очков) вышли на первое место в этой группе, обойдя "Ювентус" (12 баллов) за счет разницы мячей в очных встречах. В матче 2-го тура в Турине "синие" минимально проиграли "Старой синьоре" (0:1).
  • Таким образом, "Челси" присоединился к командам, гарантировавшим себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. "Ювентус" досрочно вышел в 1/8 финала еще после прошлого тура.
  • Поединки заключительного шестого тура в квартете H запланированы на 8 декабря: "Зенит" - "Челси", "Ювентус" - "Мальме".
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