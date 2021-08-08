Захватили лидерство в последний день: определился победитель медального зачета Олимпиады-2020

Захватили лидерство в последний день: определился победитель медального зачета Олимпиады-2020

Сборная США в напряженной борьбе опередила команду Китая.

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр-2020 в Токио. В последний, 16-й соревновательный день, американские спортсмены выиграли три золотые награды, что позволило им обойти в медальном зачете команду Китая.

В активе сборной США 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых), у команды Китая - 88 наград (38-32-18). Третье место заняли хозяева Олимпиады японцы - 58 медалей (27-14-17).

Украина финишировала 44-й в общекомандном медальном зачете. Это худший результат за время независимости нашего государства. В Токио украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

По количеству выигранных наград Украины заняла 16-е место между Южной Кореей и Испанией.

Отметим, что всего на Олимпиаде в Токио медали добывали представители 86 стран.

Олимпийские игры-2020 проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Церемония закрытия Игр в Токио состоится в воскресенье, 8 августа, в 20:00 по местному времени. По киевскому времени это будет 14:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию торжественного события.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

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