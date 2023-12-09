"Закончите войну в Украине": звездный шведский биатлонист раскритиковал допуск россиян к ОИ-2024

Себастьян Самуэльссон считает, что спортсмены стран-агрессоров не должны соревноваться, пока продолжаются боевые действия.

Лидер сборной Швеции по биатлону Себастьян Самуэльссон осудил скандальное решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

По его словам, санкции против страны-агрессора и ее союзника, в том числе и в спорте, должны сохраняться до тех пор, пока РФ не перестанет вести войну против Украины.

"Я не удивлен, а разочарован. Я не понимаю, зачем нам олимпийское перемирие, если нет последствий его нарушения.

Все очень просто. Закончите войну в Украине и добро пожаловать обратно. Это не сложно. Где-то спорт также должен взять на себя ответственность в плане санкций", – приводит слова Самуэльссона SVT.

8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

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