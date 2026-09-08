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Закосплеил кумира: Мбаппе повторил "вирусный" поступок Роналду перед матчем Лиги чемпионов
Французский форвард берет пример с легендарного португальца.
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отличился интересным поступком на пресс-конференции перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов против миланского "Интера".
27-летний француз во время мероприятия убрал со стола спонсорский энергетический напиток Gatorade. Причем он сделал это дважды: после первого раза напиток вернули на стол, но Мбаппе снова его убрал.
Таким образом, Килиан повторил поступок Криштиану Роналду во время Евро-2020, когда легендарный португалец на пресс-конференции демонстративно убрал со стола две бутылки Coca-Cola и призвал пить обычную воду.
Жест Криштиану стал вирусным, а рыночная стоимость компании Coca-Cola временно снизилась на несколько миллиардов долларов из-за резонанса в медиа.
Добавим, что Мбаппе не раз открыто заявлял, что Роналду является его кумиром. Этот факт известен еще с детства французского форварда — в его комнате все стены были увешаны плакатами с португальцем.
Поединок "Реал" — "Интер" состоится во вторник, 8 сентября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В чемпионате Испании подопечные Жозе Моуринью сейчас занимают третье место, имея 9 очков после четырех туров. В последнем матче "Реал" потерпел поражение от "Бетиса" (0:1).
"Интер" начал новый сезон Серии А тремя победами и с 9 очками находится на второй позиции — в последнем поединке команда Кристиана Киву одолела "Наполи" (3:2).
Ранее сообщалось, что Лунин не попал в заявку "Реала" на стартовый матч в Лиге чемпионов.