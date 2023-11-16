"Закрой рот, маленькая сосиска": Фьюри "наехал" на Усика перед пресс-конференцией в Лондоне (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри увиделся с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик перед пресс-конференции в Лондоне, на которой бой за звание "абсолюта" был официально объявлен.

Британец нагло обратился к своему будущему сопернику, обозвав украинца "маленькой сосиской".

"Кто ты, черт возьми, такой? Усик! Откуда ты кричишь? Закрой рот, маленькая сосиска", – выкрикнул Фьюри.

Первый звонок в день #FuryUsyk Press Conference | 1PM ET pic.twitter.com/Iiw19LDBfn — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Отметим, что поединок Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Объединительный бой между украинцем и британцем планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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