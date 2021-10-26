"Закрой рот, тебе рано говорить": скандальный Селезнев раскрыл подробности ссоры с игроком "Динамо"

Инцидент произошел на футбольном поле.

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал детали своего конфликта с защитником киевского "Динамо" Александром Караваевым, случившимся во время матча 1-го тура украинской Премьер-лиги.

"Сначала Караваев, потом крики с трибуны? Это некрасиво, согласен, я полностью все понимаю. Но чтобы мне что-то ребенок рассказывал... Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, что-то рассказывать. Что ты бегаешь? Ты вообще кто?

Я ничего не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим. Сначала Караваев на поле начал что-то доказывать судье. Я ему говорю: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев". Он перед камерами стоит меня ждет, я сказал, что потом поговорим, но нет, он не хочет. Вот и все, что было", - сказал Селезнев в интервью Sport Arena.

Кроме того, Селезнев высказался о скандальном инциденте в Полтаве, когда он показал фанатам средний палец в ответ на свист с трибун. Позже 36-летний футболист заявил, что болельщики обзывали его сепаратистом.

"Каждому второму хочу набить лицо? Ну когда мне говорят "Петух, поезжай в свою "ДНР", то что мне сказать?" Я не имею права этого делать, согласен, но я немного другой. Я очень эмоционален. Я в Донецке не был с 2014 года", - объяснил Селезнев.

В этом сезоне на счету Селезнева 10 матчей в УПЛ, одна голевая передача. "Минай" с 8 баллами идет на 12-й позиции в турнирной таблице.

В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. СМИ писали, что форвард пришел на товарищеский матч в нетрезвом состоянии.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Селезнев попал в новый скандал. Футболист угрожал болельщику физической расправой в матче УПЛ.

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