Зальцбург – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Первый поединок завершился поражением "бело-синих" с разницей в два мяча.
Во вторник, 27 августа, киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Зальцбургом" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на "Ред Булл Арене" в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече между командами, которая состоялась 21 августа в польском Люблине, "Динамо" проиграло вице-чемпиону Австрии со счетом 0:2.
Где смотреть матч Зальцбург – Динамо
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Прогнозы букмекеров на матч Зальцбург – Динамо
В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья – 4,40. Выигрыш "Динамо" – 5,50.
Безусловным фаворитом двухматчевой дуэли также является австрийский клуб – 1,04. Итоговый успех команды Александра Шовковского оценен коэффициентом 11,00.
Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.
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