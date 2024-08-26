Зальцбург – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Первый поединок завершился поражением "бело-синих" с разницей в два мяча.

Во вторник, 27 августа, киевское "Динамо" сыграет с австрийским "Зальцбургом" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Ред Булл Арене" в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 21 августа в польском Люблине, "Динамо" проиграло вице-чемпиону Австрии со счетом 0:2 .

Где смотреть матч Зальцбург – Динамо

В Украине поединок "Зальцбург" – "Динамо" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Зальцбург" – "Динамо" будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Зальцбург – Динамо

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Зальцбурга" можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья – 4,40. Выигрыш "Динамо" – 5,50.

Безусловным фаворитом двухматчевой дуэли также является австрийский клуб – 1,04. Итоговый успех команды Александра Шовковского оценен коэффициентом 11,00.

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)

"Рома" с Довбиком потерпела сенсационное поражение в матче чемпионата Италии (видео)