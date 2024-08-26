Зальцбург – Динамо: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25, в котором киевское "Динамо" встретится с австрийским "Зальцбургом".

Команды сыграют на "Ред Булл Арене" в Зальцбурге. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 21 августа в польском Люблине, "Динамо" проиграло вице-чемпиону Австрии со счетом 0:2 .

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Зальцбург" – "Динамо".