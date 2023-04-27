Залетел в историю: Холанд побил бомбардирский рекорд Салаха в АПЛ

Норвежец стал рекордсменом по количеству забитых мячей в 38-матчевом сезоне чемпионата Англии.

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд английской Премьер-лиги по голам за один сезон с 20 командами.

В центральном матче 33-го тура (АПЛ) против "Арсенала" 22-летний норвежец установил окончательный счет игры в компенсированное ко второму тайму время. Для Эрлинга этот гол стал 33-м в текущем сезоне чемпионата Англии.

Таким образом, Холанд побил рекорд нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (32 гола) по количеству забитых мячей в одном 38-матчевом сезоне АПЛ, установленный египтянином в кампании-2017/18.

33 — Erling Haaland has scored 33 goals в Premier League этот сезон, новый рекорд в 38-game campaign:



33 — Erling Haaland (2022-23)

32 — Mohamed Salah (2017-18)

31 — Luis Suárez (2013-14)

31 – Cristiano Ronaldo (2007-08)

31 – Alan Shearer (1995-96)



Predator. pic.twitter.com/DeUqs2OFiU — OptaJoe (@OptaJoe) Апр 26, 2023

Холанду осталось забить всего два мяча, чтобы побить исторический рекорд по количеству голов в течение одного чемпионата АПЛ, который делят между собой Энди Коул и Алан Ширер.

Оба отличились 34 голами в сезонах АПЛ с 22 командами, то есть который состоял не из 38, а из 42 поединков. Коул сделал это в сезоне 1993/94 в составе "Ньюкасла", а Ширер – в сезоне 1994/95 за "Блэкберн".

"Арсенал" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромно проиграл "Манчестер Сити" со счетом 4:1 .

После этого матча "Манчестер Сити" (73 очка) вплотную приблизился к "Арсеналу" (75 баллов) в турнирной таблице АПЛ. "Небесно-голубые" занимают второе место, но имеют две игры в запасе.

В следующем туре "горожане" 30 апреля на выезде сыграют против "Фулхэма", а команда Микеля Артеты 2 мая примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

Напомним, ранее Холанд установил новый бомбардирский рекорд в плей-офф Лиги чемпионов.

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