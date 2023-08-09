Залог за президента УАФ Павелко внесли российскими деньгами: подробности скандала

Залог за отстраненного президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко внесли деньгами, которые имеют российское происхождение.

Об этом сообщил прокурор во время судебного заседания, которое состоялось в среду, 9 августа, в зале Шевченковского районного суда города Львова, пишет FootballHub.

В конце ноября 2022 года Печерский суд города Киева избрал меру пресечения Павелку – арест или залог в размере 9,88 миллиона гривен. Тогда залог за него внесла компания "УАФ Маркетинг", эти деньги перечислились в пользу государства.

Однако в декабре якобы "случайно" залог за Павелко в размере 9,88 миллиона гривен также внес полтавский адвокат Святослав Болинский на случай, если бы деньги от "УАФ Маркетинг" суд не принял. Теперь Болинский через суд пытается вернуть эти деньги.

В начале августа судья при рассмотрении этого дела принял решение дать следствию неделю, чтобы они проверили состояние Болинского и легально ли он заработал эти средства для залога. Как оказалось, деньги (9,88 миллиона гривен), которые Болинский внес как залог за Павелка, имеют происхождение из России. Более того, эти средства были предметом совершения преступлений в другом уголовном производстве.

Следствие также установило связь между Болинским и адвокатом Бойко, представляющим интересы Андрея Павелко в суде. Выяснили, что Болинский был подзащитным адвоката Бойко в уголовном производстве в отношении нескольких лиц, которые были подозреваемы по обстоятельствам совершения уголовных правонарушений по статьям 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В то же время адвокат Бойко, после слов прокурора, заявил в зале суда, что не знает лицо, которое внесло почти 10 миллионов гривен за Андрея Павелко.

Дело Андрея Павелко: что известно

Напомним, 16 июня решением судьи Шевченковского районного суда города Львова Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток. Он подозревается в завладении деньгами при строительстве завода по изготовлению искусственных полей.

Ущерб, нанесенный футбольными коррупционерами бюджету Украины и международным организациям (УЕФА и ФИФА), эксперты и следствие оценивают примерно в полмиллиарда гривен.

В конце октября 2022 года в доме президента УАФ Андрея Павелко прошли обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.

В конце ноября суд арестовал президента УАФ, но за него внесли залог.

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