Залужный посетил матч "Арсенал" – "Шахтер" в Лондоне и получил подарок от "горняков" (фото)

Экс-главнокомандующий ВСУ следил за поединком Лиги чемпионов вместе с Андреем Шевченко и Михаилом Мудриком.

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил матч третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером", который состоялся 22 октября в Лондоне.

Следил за ходом напряженного поединка он в компании президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко и вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика.

Кроме того, Залужный получил именную футболку "Шахтера" от генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина. Соответствующее фото функционер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Шахтер" подарил Валерию Залужному именную футболку / Фото: instagram.com/palkin.sergey

Добавим, что в прошлом генерал неоднократно появлялся на публике с эмблемой киевского "Динамо", поэтому в СМИ писали, что он болельщик именно столичного клуба.

Напомним, "Шахтер" минимально уступил "Арсеналу" (0:1) и сейчас занимает 29-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе одно очко. "Канониры" с 7 баллами поднялись на четвертую позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов "горняки" 6 ноября будут противостоять швейцарскому "Янг Бойз", а лондонцы в тот же день на выезде сыграют с миланским "Интером".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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