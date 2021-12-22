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Замах на чемпионство: "Интер" впервые за 12 лет закончит первую часть сезона лидером Серии А

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Замах на чемпионство: "Интер" впервые за 12 лет закончит первую часть сезона лидером Серии А

Associated Press

"Нерадзурри" собираются защитить "скудетто", выигранное во время прошлой кампании.

Миланский Интер впервые с 2009 года завершит календарный год на первом месте в Серии А.

До конца первой части сезона команде Симоне Индзаги и ее конкурентам осталось провести только по одной игре. А поскольку сейчас "черно-синие" опережают "Наполи" и "Милан" на 4 балла, то они недостижимы в турнирной таблице.

"Интер" закончит год лидером Чемпионата Италии впервые с сезона-2009/10, когда миланцы под руководством Жозе Моуриньо завоевали "скудетто". Примечательно, что в каждом из последних четырех сезонов, в которых нерадзурри лидировали в таблице по итогам 19 туров, команда непременно становилась чемпионом.

  • В последнем матче в 2021 году подопечные Симоне Индзаги примут "Торино". Поединок состоится сегодня, 22 декабря, начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.
  • "Интер" является действующим чемпионом Италии. В прошлом сезоне миланцы прервали девятилетнюю гегемонию "Ювентуса", выиграв "скудетто" в 19-й раз в своей истории.

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