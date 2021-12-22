Замах на чемпионство: "Интер" впервые за 12 лет закончит первую часть сезона лидером Серии А

Замах на чемпионство: "Интер" впервые за 12 лет закончит первую часть сезона лидером Серии А

"Нерадзурри" собираются защитить "скудетто", выигранное во время прошлой кампании.

Миланский Интер впервые с 2009 года завершит календарный год на первом месте в Серии А.

До конца первой части сезона команде Симоне Индзаги и ее конкурентам осталось провести только по одной игре. А поскольку сейчас "черно-синие" опережают "Наполи" и "Милан" на 4 балла, то они недостижимы в турнирной таблице.

"Интер" закончит год лидером Чемпионата Италии впервые с сезона-2009/10, когда миланцы под руководством Жозе Моуриньо завоевали "скудетто". Примечательно, что в каждом из последних четырех сезонов, в которых нерадзурри лидировали в таблице по итогам 19 туров, команда непременно становилась чемпионом.

1 — #Inter will close the first part of #SerieA campaign first in the standings for first time since 2009/10; в всех последних четырех сроках в которых они были завершены в первый раз 19 матчей в первой позиции, у Nerazzurri есть все на Scudetto. Ritual. pic.twitter.com/PNDuuaztT3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 21, 2021

В последнем матче в 2021 году подопечные Симоне Индзаги примут "Торино". Поединок состоится сегодня, 22 декабря, начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

"Интер" является действующим чемпионом Италии. В прошлом сезоне миланцы прервали девятилетнюю гегемонию "Ювентуса", выиграв "скудетто" в 19-й раз в своей истории.

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