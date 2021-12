Замах на чемпионство: "Интер" впервые за 12 лет закончит первую часть сезона лидером Серии А

1 — #Inter will close the first part of #SerieA campaign first in the standings for first time since 2009/10; в всех последних четырех сроках в которых они были завершены в первый раз 19 матчей в первой позиции, у Nerazzurri есть все на Scudetto. Ritual. pic.twitter.com/PNDuuaztT3