Замах на трансферный рекорд: саудовский клуб сделал ПСЖ официальное предложение по Мбаппе

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перебраться в саудовский "Аль-Хиляль".

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии предложил парижанам 300 миллионов евро за переход 24-летнего француза.

Если стороны придут к согласию, то это будет самый дорогой трансфер в истории футбола. Сейчас рекордным является переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Отмечается, что сам Мбаппе пока не ведет переговоры с "Аль-Хилялем", поскольку якобы хочет остаться в Европе.

В то же время, в ПСЖ убеждены, что Мбаппе уже договорился о переходе в мадридский "Реал".

По информации журналиста Джеймса Бенджа, "Аль-Хиляль" готов предложить Мбаппе зарплату в 700 миллионов евро в год, после чего он сможет перебраться в "Реал", если пожелает.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер и исключил его из состава команды на предсезонное турне в Японии. Теперь парижане ждут предложений по покупке Килиана, в том числе и от "Реала".

Мбаппе выступает за парижский клуб с 2017 года, когда перешел из "Монако". В прошлом сезоне он провел 43 матча за парижан во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.

Действующее соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Следовательно, уже следующим летом у него будет возможность покинуть команду бесплатно, свободным агетном.

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