Замена Хаби Алонсо: "Байер" получил нового главного тренера

Эрик тен Хаг / © x.com/bayer04fussball

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Леверкузенский "Байер" объявил о назначении Эрика тен Хага новым главным тренером команды.

Стороны подписали контракт на два сезона, сообщается на официальном сайте "фармацевтов".

На посту наставника леверкузенского клуба тен Хаг заменил Хаби Алонсо, которого накануне объявили новым главным тренером мадридского "Реала".

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Последним местом работы 55-летнего нидерландского специалиста был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в конце октября прошлого года.

Вместе с "красными дьяволами" Эрик по разу выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

До этого тен Хаг работал главным тренером в "Гоу Эхед Иглз", "Утрехте" и "Аяксе".

Во главе амстердамского клуба Эрик трижды становился чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Кубок Нидерландов, один раз завоевал Суперкубок Нидерландов, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов-2018/19.

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В этом сезоне "Байер" завоевал Суперкубок Германии и выборол "серебро" Бундеслиги. В Лиге чемпионов леверкузенцы дошли до 1/8 финала, где вылетели от "Баварии".

Ранее сообщалось, что определился обладатель Кубка Германии по футболу-2024/25.