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Замена Моуринью: "Рома" объявила о назначении нового главного тренера

Замена Моуринью: "Рома" объявила о назначении нового главного тренера

Даниэле Де Росси / Фото: Associated Press

Легендарный капитан "джалоросси" Даниеле Де Росси возглавил римский клуб.

Итальянская "Рома" назначила Даниеле Де Росси на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Отмечается, что 40-летний экс-капитан "джалоросси" будет работать с командой до конца текущего сезона.

На этой должности он заменил Жозе Моуринью, который 16 января был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Для Де Росси это будет только вторая работа в роли главного тренера. С 2022-го по 2023 год он возглавлял СПАЛ, откуда его уволили в феврале 2023-го – в 17 матчах команда 3 раза выиграла, 6 раз сыграла вничью и 8 раз проиграла.

Де Росси – воспитанник "Ромы". Он защищал цвета "волков" с 2002-го по 2019 год, сыграл 616 матчей во всех турнирах за римлян, в которых он забил 63 мяча. Выигрывал вместе с клубом два Кубка Италии (2007, 2008) и один Суперкубок страны (2007).

В мае 2019 года он перешел в аргентинский "Бока Хуниорс", а 6 января 2020 года объявил о завершении карьеры.

После 20 туров "Рома" занимает только девятое место в Серии А, имея в своем активе 29 очков. Также римляне вылетели из Кубка Италии, проиграв "Лацио" в 1/4 финала.

В первом матче под руководством Де Росси "волки" 20 января примут "Верону" в Серии А.

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