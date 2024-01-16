Замена Моуринью: "Рома" объявила о назначении нового главного тренера

Итальянская "Рома" назначила Даниеле Де Росси на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Отмечается, что 40-летний экс-капитан "джалоросси" будет работать с командой до конца текущего сезона.

На этой должности он заменил Жозе Моуринью, который 16 января был уволен из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Для Де Росси это будет только вторая работа в роли главного тренера. С 2022-го по 2023 год он возглавлял СПАЛ, откуда его уволили в феврале 2023-го – в 17 матчах команда 3 раза выиграла, 6 раз сыграла вничью и 8 раз проиграла.

Де Росси – воспитанник "Ромы". Он защищал цвета "волков" с 2002-го по 2019 год, сыграл 616 матчей во всех турнирах за римлян, в которых он забил 63 мяча. Выигрывал вместе с клубом два Кубка Италии (2007, 2008) и один Суперкубок страны (2007).

В мае 2019 года он перешел в аргентинский "Бока Хуниорс", а 6 января 2020 года объявил о завершении карьеры.

После 20 туров "Рома" занимает только девятое место в Серии А, имея в своем активе 29 очков. Также римляне вылетели из Кубка Италии, проиграв "Лацио" в 1/4 финала.

В первом матче под руководством Де Росси "волки" 20 января примут "Верону" в Серии А.

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