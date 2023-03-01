Замена Мудрику: "Шахтер" объявил о подписании игрока молодежной сборной Таджикистана

Донецкий "Шахтер" объявил о трансфере полузащитника молодежной сборной Таджикистана Хусрава Тоирова.

Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт с 18-летним игроком подписан на 5 лет, до 2028-го.

Сумма, за которую дончане приобрели Тоирова у казахстанского "Атырау", не разглашается.

Хусрав – воспитанник таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го в возрасте 15 лет. В августе 2022 года подписал соглашение с представителем Высшей лиги Казахстана "Атырау". В сезоне-2022/23 принял участие в 11 матчах, сделал 2 голевые передачи.



Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана (U-20), в составе которой дебютировал в сентябре 2022 года и успел провести 5 матчей.

Отметим, что Тоиров – потенциальная замена Михаилу Мудрику на левом фланге атаки, хотя он также может сыграть на позиции правого вингера и даже форварда.

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