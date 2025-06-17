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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Замена Ротаню: серебряный призер УПЛ "Александрия" назначила нового главного тренера

Александрийцев возглавил Кирилл Нестеренко.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кирилл Нестеренко

Кирилл Нестеренко / © ФК Александрия

"Александрия", которая в сезоне-2024/25 завоевала историческое "серебро" украинской Премьер-лиги (УПЛ), назначила Кирилла Нестеренко новым главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте александрийского клуба.

На посту наставника александрийцев Нестеренко заменил Руслана Ротаня, который возглавил житомирское "Полесье".

Нестеренко – воспитанник донецкого футбола. Выступал за клубы "Металлург" (Донецк) и "Шяуляй" (Латвия).

После окончания игровой карьеры он работал сначала тренером молодежной команды (U-21) каменской "Стали", а затем стал помощником главного тренера основной команды.

Также Кирилл работал тренером в командах: "Шахтер" (Караганда), "Каспий" (Актау) и "Левски" (София).

Отметим, что в новом сезоне "Александрия" выступит в Лиге конференций, где будет стартовать со второго квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится уже 18 июня, а матчи запланированы на 24 и 31 июля.

Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).

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