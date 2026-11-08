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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Заменила первую ракетку мира: Костюк сыграет на Итоговом турнире WTA

На Итоговом турнире у Украины впервые будет представительство из двух теннисисток.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) сыграет на Итоговом турнире WTA-2026.

24-летняя уроженка Киева, которая была первой запасной, заменила Елену Рыбакину из Казахстана — первая ракетка мира и действующая чемпионка Итогового турнира снялась из-за проблем со здоровьем.

На групповом этапе Костюк сыграет с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой, а также чешкой Линдой Носковой, с которой проведет стартовый матч на турнире в воскресенье, 8 ноября.

Ранее сообщалось, что на Итоговый турнир WTA отобралась первая ракетка Украины Элина Свитолина. На старте группового раунда она в понедельник, 9 ноября, посоревнуется против бесфлажной россиянки Мирры Андреевой, после чего также сыграет с бесфлажной белоруской Ариной Соболенко и чешкой Каролиной Муховой.

Таким образом, на Итоговом турнире у Украины впервые будет представительство из двух теннисисток. Свитолина сыграет здесь в четвертый раз в карьере и впервые с 2019 года, тогда как для Костюк это будет дебют.

Отметим, что Свитолина является чемпионкой Итогового турнира 2018 года, а в 2019-м она дошла до финала.

Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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