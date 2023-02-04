Заменили в перерыве: Мудрик провел первый матч за "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (видео)

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик дебютировал в основном составе команды в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Фулхэма".

Лондонское дерби завершилось вничью – 0:0.

Михаил вышел на поле с первых минут. Это был его дебют в стартовом составе "пенсионеров" и первый поединок на "Стэмфорд Бридж". В прошлом туре он на "Энфилде" дебютировал за "Челси" против "Ливерпуля" и установил скоростной рекорд сезона АПЛ.

Второй матч украинца на туманном Альбионе стал не столь удачным, как первый. За первый тайм игры Мудрик ничем опасным не запомнился и был заменен в перерыве на еще на одного новичка "синих" – Нони Мадуэке.

После поединка главный тренер "Челси" Грэм Поттер рассказал, что причиной замены Мудрика стала не его игра, а проблемы со здоровьем.

"Мудрик? Такое случается с молодыми игроками. У него была сильная простуда на этой неделе, он испытывал тяжесть в ногах. Мы не хотели рисковать им", – объяснил наставник лондонцев.

Обзор матча

"Челси" набрал 30 очков и занимает девятое место в таблице АПЛ. "Фулхэм" идет шестым, имея в своем активе 32 балла.

В следующем туре Мудрик и Ко на выезде сыграют с "Вест Хэмом", а "дачники" примут "Ноттингем". Оба матча состоятся 11 февраля.

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