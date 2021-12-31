Занижал зарплату: клуб лучшего нападающего года попал в финасовый скандал

Мюнхенцы нарушали закон о минимальной заработной плате.

Мюнхенскую "Баварию" обвиняют в нарушении закона о минимальной заработной плате.

Об этом сообщает Sky Germany.

Обвинения против немецкого гранда выдвинул юрист нескольких молодежных тренеров клуба Андреас Вальдшмидт, подавший в суд на суперклуб.

"Мюнхенцы нарушали не только закон о минимальной заработной плате, но также уклонялись от уплаты налогов, подделывали документы и мошенничали с социальным обеспечением. В "Баварии" пользовались тем, что каждый начинающий специалист хочет иметь в своем портфолио запись о работе в таком крупном клубе Их заставляли работать за 450 евро сверх установленной законом недельной нормы в 47. Иногда это было 100 и даже 120 часов.

Если тренеры возмущались, то им говорили: "За пределами тренировочной базы стоит толпа твоих конкурентов, которые готовы пахать за меньшие деньги". В течение многих лет ФК "Бавария" занижала в рабочих ведомостях фактическое количество рабочих часов специалистов, особенно в выездных матчах", – отмечает Вальдшмидт.

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