"Заоблачная" сумма: стало известно, сколько потратила Япония на организацию Олимпийских игр-2020

"Заоблачная" сумма: стало известно, сколько потратила Япония на организацию Олимпийских игр-2020

Первоначальный бюджет был пересмотрен из-за пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр, которые состоятся летом 2021 года.

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По его словам, организация соревнований в Токио обошлась стране в 15,4 миллиарда долларов. Он отметил, что бюджет Игр был пересмотрен после пересення на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.

"Общие затраты на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - заявил Муто во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.

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