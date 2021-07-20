"Заоблачная" сумма: стало известно, сколько потратила Япония на организацию Олимпийских игр-2020

Первоначальный бюджет был пересмотрен из-за пандемии коронавируса.
Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр, которые состоятся летом 2021 года.
По его словам, организация соревнований в Токио обошлась стране в 15,4 миллиарда долларов. Он отметил, что бюджет Игр был пересмотрен после пересення на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.
Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.
"Общие затраты на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - заявил Муто во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
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- Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.
- На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.
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