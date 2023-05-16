Запасной вариант: назван следующий соперник Усика на случай срыва боя против Дюбуа

Александр может встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определила потенциальную замену Даниэлю Дюбуа в поединке с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Как рассказал журналист и инсайдер Дэн Рафаэль, если британец из-за травмы или по каким-либо другим причинам откажется боксировать с украинцем, то его заменит бывший обладатель титула WBC американец Деонтей Уайлдер.

"Бронзовый бомбардировщик" является следующим боксером в рейтинге WBA после Дюбуа, поэтому рассматривается организацией как запасной вариант для обязательной защиты титула Усиком.

"WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер", – написал Рафаэль в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что WBA назначила промоутерские торги на бой Усик – Дюбуа. Также стало известно, что украинец заработает за поединок втрое больше, чем его соперник.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В августе прошлого года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA.

3 апреля Всемирная боксерская ассоциация официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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