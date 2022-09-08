Заподозрил соперника в читерстве: лучший шахматист мира со скандалом снялся с турнира

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не вышел на поединок 4-го тура с Шахрияром Мамедьяровым. Судьи запустили часы в начале матча, но норвежец так и не появился за доской в отведенные регламентом 10 минут, после чего ему засчитали поражение.

Неожиданно для организаторов Карлсен решил сняться с турнира и объяснил свой поступок словами португальского футбольного тренера Жозе Моуринью.

"Как только я начну говорить, буду иметь проблемы. Я снялся с турнира. Мне всегда нравилось играть в шахматном клубе Сент-Луиса, и надеюсь вернуться сюда в будущем", - написал норвежец в Twitter.

I've withdrawn from the tournament. Являйся приятно играть в @STLChessClub, и понравиться ему в будущем https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

Согласно слухам, Карлсен отказался продолжать участвовать в турнире из-за своего сенсационного поражения 19-летнему американскому шахматисту Хансу Ниманну в третьем туре. Норвежский гроссмейстер якобы заподозрил своего соперника в читерстве (нечестной игре - прим.). В свою очередь, юный американец заявил, что даже готов сыграть голым, чтобы доказать свою честность.

Отметим, что Карлсен впервые снялся с большого турнира. На такой шаг игроки решаются очень редко на шахматных турнирах высокого уровня. Например, в случае смерти близкого родственника или серьезной болезни самого участника. Ближайший по времени известный случай снятия по другим причинам произошел в 1967 году на межзональном турнире в Сусе, откуда Роберт Фишер уехал после 10 туров из-за конфликта с организаторами.

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