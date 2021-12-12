Заподозрили в измене: Ломаченко озадачил празднованием в ринге не с флагом Украины

Заподозрили в измене: Ломаченко озадачил празднованием в ринге не с флагом Украины

Не все болельщики поняли поступок Василия.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

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Сразу после оглашения результатов Ломаченко с улыбкой на лице отметил свой триумф, завернувшись во флаг. Однако здесь у счастливых фанатов полезли глаза на лоб - это не был флаг Украины. Они начали критиковать боксера в соцсетях.

Многие подумали, что Василий стоял в ринге с флагом Испании, однако это не так. В действительности укаинский боксер решил отпраздновать победу с флагом своего родного города - Белгород-Днестровского.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Ломаченко прокомментировал победу над Комми и свои дальнейшие планы.

Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

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