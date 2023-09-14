Запомнить сможет далеко не каждый: Ла Лига стала спонсором клуба с самым длинным названием в мире

Команда, чье название состоит из более чем 50 букв, выступает в пятом дивизионе чемпионата Уэльса.
Испанская Ла Лига стала титульным спонсором валлийского клуба, который славится самым длинным названием в мировом футболе.
Название команды – "Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох".
О начале сотрудничества было объявлено на официальном сайте лиги. Сотрудничество сторон рассчитано на один сезон.
Клуб базируется в одноименном селе и выступает в 5-м по силе дивизионе чемпионата Уэльса.
Теперь логотип испанского чемпионата будет изображен на форме валлийской команды – как домашней, так и гостевой.
LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club— LALIGA English (@LaLigaEN) September 13, 2023
A unique partnership spreading The Power of Our Futbol has arrived in North Wales with @cpdllanfairpwll #ThePowerOfOurFutbol #ComeOnPwll pic.twitter.com/9BcofXA9QC
В настоящее время "Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох" занимает второе место в таблице первого дивизиона лиги Западного побережья Северного Уэльса, имея 3 очка после трех матчей.
В следующем году футбольный клуб с самым длинным названием в мире будет праздновать 125-летие.
Отметим, что официальное название села – Лланвайр-Пуллгуингилл, однако неофициальное более известно и имеет 58 букв (в оригинальном валлийском написании – прим.).
Говорят, что оно появилась еще в XIX веке с целью превратить деревню в коммерческий и туристический центр.
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