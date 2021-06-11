Запрет "Героям слава" на форме сборной: что известно о решении УЕФА

В УЕФА решили, что сочетание лозунгов "Слава Украине! — Героям слава!" является политическим.

Украина вступила в спор, чтобы национальная сборная по футболу таки выступила на Евро-2020 в форме, которая роздраконила Россию. Накануне УЕФА потребовала, чтобы слоган "Героям слава" убрали с сине-желтых футболок. Хотя несколькими днями ранее Европейская футбольная ассоциация сама же приняла форму.

Подробнее об истории — в сюжете Сніданку з 1+1.

Перед самым стартом Чемпионата Европы по футболу в центре скандала оказалась украинская сборная, а точнее форма наших игроков. Новую сине-желтую экипировку специально разработали для выступления на Евро-2020. На футболках изображен контур Украины с Крымом, на спине — надпись "Слава Украине!", а на воротнике изнутри — надпись "Героям слава!".

Эту форму сразу заценил болельщики национальной сборной. Ее даже поддержало американское посольство, но Россия в этих слоганах увидела откровенно политический подтекст. Очевидно, российским футболистам будет трудно следить за мячом, если они встретятся на поле во время матча с украинскими игроками в патриотических футболках. Именно с подачи России, в УЕФА таки решили, что сочетание лозунгов "Слава Украине! — Героям слава!" является политическим. Именно поэтому союз европейских футбольных ассоциаций настаивает, чтобы Украина изъяла слоган на внутренней стороне футболки для использования в матчах соревнований УЕФА.

Украинская сторона уже получила это решение, но готовит апелляцию. На переговоры с представителями УЕФА в Рим уже выехал президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко: "В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Лозунг давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины. Оно футбольное, а поэтому было утверждено УЕФА".

Первый матч в сине-желтых состоится уже в это воскресенье. В первом туре группового этапа Украина сойдется с Нидерландами. Игроки уверены, что футболки им менять не придется.

УЕФА требует убрать из формы сборной Украины фразу "Героям слава!"

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