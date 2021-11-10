Запрет на гуляния за двое суток до матча и травмоопасное хобби: Хави ввел ряд правил для футболистов "Барселоны"

Запрет на гуляния за двое суток до матча и травмоопасное хобби: Хави ввел ряд правил для футболистов "Барселоны"

Дисциплина – превыше всего

Новый главный тренер испанской " Барселоны " Хави сразу решил показать игрокам, кто здесь главный.

Так, по информации AS, новоиспеченный наставник "блаугранас" ввел ряд правил для футболистов. Реформы 41-летнего специалиста затронули не только футбольную составляющую, но и повседневную жизнь футболистов.

Вашему вниманию требования Хави, которых должны придерживаться игроки каталонского клуба:

игроки не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до игры. Это мероприятие введено для поддержания оптимальных кондиций футболистов перед матчами;

игроки должны приезжать на базу не менее чем за полтора часа до начала тренировки, чтобы позавтракать и выполнить индивидуальную работу перед началом занятий;

запрещены рискованные хобби. В частности, игроки не смогут заниматься серфингом или ездить на электровелосипеде;

игроки должны питаться исключительно на клубной базе под наблюдением диетологов. Это должно помочь избежать большого количества травм;

вернулась система штрафов, отмененная с уходом Луиса Энрике. С каждым новым нарушением сумма будет расти в геометрической прогрессии. Условно – первое наказание за опоздание составит 100 евро, за второе 200, третье 400 и т.д. Во времена Гвардиолы такие штрафы достигали 6 тысяч евро;

введен контроль занятий футболистами в свободное время. В случае если игрок хочет отправиться за пределы города, он обязан получить разрешение клуба.

Кроме того, введены имиджевые правила — футболисты должны приводить пример людям.

Отметим, что Хави официально возглавил "Барселону" в начале ноября. В этой должности он заменил нидерландца — Рональда Кумана. 9 ноября Хави провел первую тренировку во главе "блаугранас", а его официальный дебют должен состояться после перерыва на матчи сборных — 20 ноября. Тогда в каталонском дерби "Барселона" встретится с "Эспаньолом". Эта дуэль состоится в рамках 14-го тура Ла Лиги.

Хави является воспитанником и легендой "Барселоны", здесь он провел всю свою карьеру с 1998 по 2015 годы. Затем испанец перешел в "Аль-Садд", где завершил карьеру игрока и впоследствии начал тренерскую;

Под руководством Хави "Аль-Садд" стал чемпионом Катара в сезоне-2020/21, не проиграв ни одного матча. Накануне "Аль-Садд" установил новый клубный рекорд, доведя свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 34 поединков;

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионата Испании. После 12 сыгранных поединков в их активе 17 набранных баллов;

В последних трех матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере, обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов, а также упустили победу над "Сельтой" во внутреннем первенстве, выигрывая 3:0.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку