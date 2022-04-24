Запретил играть под флагом страны-агрессора: Генпрокуратура РФ "наказала" самый популярный шахматный портал

В субботу, 23 апреля, в России заблокировали доступ к крупнейшей онлайн-платформе для любителей шахмат Сhess.com.

Роскомнадзор заблокировал две страницы сайта со статьями "Украинские шахматисты во время войны" и "О войне в Украине". Решение о блокировке страниц 23 апреля приняла Генпрокуратура РФ.

Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из его страниц привела к полной блокировке сайта.

Отметим, что 17 апреля шахматный портал заблокировал возможность онлайн-пользователям играть под российским флагом.

Chess.com – популярный портал для онлайн игры в шахматы, также там публикуются спортивные новости. По данным портала, на нем зарегистрировано более 80 млн. пользователей.

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