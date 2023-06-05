Запятил репутацию: Левандовски сделал совместное фото с российским теннисистом

Польский футболист подвергся критике со стороны украинских болельщиков.
Звездный форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски оскандалился, сфотографировавшись с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Левандовски и теннисисты из страны-агрессора встретились в боксах команды Формулы-1 "Феррари" на Гран-при Испании.
Совместное фото капитана сборной Польши с россиянином было опубликовано на странице Скудерии в Twitter.
"Когда встречаются автоспорт, теннис и футбол", – подписала снимки пресс-служба "Феррари".
When motorsport, tennis and football meet #SpanishGP pic.twitter.com/2mhmNQ5fYE— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 3, 2023
Добавим, что с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, Левандовски активно поддерживает Украину и помогает в борьбе с захватчиками.
Роберт досрочно расторг контракт с китайской компанией Huawei, подозреваемой в поддержке действий РФ против Украины. Также польский форвард решил продать на аукционе свою футболку национальной сборной с надписью Stop War, чтобы помочь ВСУ.
Кроме того, перед чемпионатом мира-2022 в Катаре легенда украинского футбола Андрей Шевченко подарил Левандовски капитанскую повязку в цветах флага Украины, которую он взял с собой на Мундиаль.
Форвард выходил с сине-желтой капитанской повязкой на матчи "Баварии", за которую тогда выступал, а также сборной Польши.
Стоит отметить, что Левандовски стал не первым из известных футбольных персон, кто не отказывается контактировать с Медведевым. Ранее главный "Ромы" Жозе Моуринью поздравил российского теннисиста с выигрышем турнира в Риме.
Напомним, недавно Левандовски отреагировал на скандальное обращение игроков "Барселоны" к болельщикам из России.
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