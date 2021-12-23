Заработал неплохую сумму: эксчемпион UFC оценил старания автора мема со своим участием (видео)

Удли отправил фанату 5 тысяч долларов.

Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли с иронией отреагировал на поражение в боксерском поединке с YouTube-блогером Джейком Полом.

Автору самого смешного мема с его участием, Вудли пообещал отправить 5 тысяч долларов – и сдержал слово. Деньги заработал пользователь инстаграмма Крис Эшли.

Он смонтировал ролик, как после нокаута Вудли проваливается под землю, летит в бездну и приземляется рядом со спящим Конором Макгрегором.

Для американского блоггера это был пятый поединок на боксерском ринге. На его счету 5 побед (4 – нокаутом) и ни одного поражения. Ранее он победил другого блоггера Али Эсона Гиба, бывшего игрока НБА Нейта Робинсона и бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена .

. Вудли – бывший чемпион UFC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах он провел 27 поединков, в которых одержал 19 побед.

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