Заработал пенальти: Малиновский помог "Марселю" одержать победу и приблизиться к ПСЖ (видео)

Руслан провел на поле весь поединок против "Клермона".

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского обыграл "Клермон" в выездном матче 23-го тура чемпионата Франции – 0:2 .

Начало поединка было отложено на 45 минут из-за столкновений болельщиков у стадиона хозяев. В ситуацию пришлось вмешаться местной полиции и даже применить слезоточивый газ.

Clermont — Olympique de Marseille: incidents en dehors du stade. Coup d'envoi reporté suite à des tirs de #lacrymos #CF63OM #OM #ultras (11/02/23) pic.twitter.com/byhvnpRhFs — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) February 11, 2023

Победу "провансальцам" принес дубль Алексиса Санчеса. Под занавес первого тайма чилийский форвард реализовал пенальти, заработанный Малиновским. После удара украинца со штрафного мяч попал в руку одному из защитников.

На 81-й минуте Санчес закрепил преимущество "Марселя", отличившись уже с игры.

Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

Обзор матча

После этой победы "Марсель" (49 очков) вернулся на второе место в чемпионате Франции. "Провансальцы" приблизились к лидеру турнирной таблицы ПСЖ (54 балла). "Клермон" (30 пунктов) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре команда Малиновского 19 февраля на выезде сыграет против "Тулузы", после чего 26 февраля в чемпионате будет принимать ПСЖ.

Напомним, ранее пушечный гол Малиновского позволил "Марселю" выбить ПСЖ из Кубка Франции.

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