Заработал победный пенальти: Коваленко помог своей команде одолеть "Интер" в Серии А (видео)

"Специя" украинца увеличила свои шансы в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

"Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко на собственном поле обыграла "Интер" в стартовом матче 26-го тура итальянской Серии А – 2:1 .

На 14-й минуте "нерадзурри" могли выходить вперед, но Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

После перерыва хозяева неожиданно повели в счете – на 55-й минуте отличился Даниэль Мальдини.

Подопечные Симоне Индзаги ответили на 83-й минуте – одиннадцатиметровый реализовал Ромелу Лукаку.

Однако "Специя" сумела вырвать победу. В этом ей помог Коваленко, который вышел на замену на 66-й минуте. Под занавес основного времени встречи украинец заработал пенальти для своей команды, который на 87-й минуте реализовал М'Бала Нзола.

Обзор матча

После этого поражения "Интер" (50 очков) остался на втором месте в Серии А. "Специя" (24 балла) занимает 17-е место, отдалившись от зоны вылета на расстояние шести пунктов.

В следующем туре "нерадзурри" 19 марта примут "Ювентус". Команда Коваленко 17 марта на выезде сыграет против "Сассуоло".

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