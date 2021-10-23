"Заработают огромную сумму денег": промоутер Джошуа назвал ориентировочную дату реванша с Усиком

Эдди Хирн хочет, чтобы второй поединок между боксерами также приняла Великобритания.
Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда может состояться поединок-реванш его клиента с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.
По словам главы Matchroom Boxing, ориентировочной датой для проведения второго боя между украинцем и британцем является март 2022 года. Менеджер заявил о желании организовать реванш в Великобритании. К слову, первый поединок также состоялся на родине Джошуа в Лондоне.
"Думаю, мы могли бы устроить реванш в марте. Это действительно огромный бой, и провести его захотят многие, но я бы хотел, чтобы реванш состоялся в Великобритании. Команда Усика рада этому реваншу, ведь они заработают огромную сумму денег. И, конечно, они верят, что смогут победить в реванше.
Джошуа не думает ни о каких других поединках. Он готов, силен и сфокусиров, и думает лишь о реванше с Усиком", - приводит слова промоутера Boxing News 24.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.
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