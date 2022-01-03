Заразил Месси COVID-19: в Аргентине угрожают известному диджею

Фернандо Паласио был вынужден доказывать свою невиновность.

В воскресенье, 2 января, Лионель Месси получил положительный результат теста на COVID-19 и остался на изоляции в Аргентине. Пока неизвестно, когда 34-летний форвард вернется к игре.

Поклонники футболиста приступили к поискам "виновника", который мог заразить звездного аргентинца. Местные СМИ распространили информацию о том, что Месси заразил коронавирусом диджей Фернандо Паласио, отдыхавший с форвадом на вечеринке.

Увидев обвинения в свой адрес, Паласио выступил на своей странице в Twitter с негодованием.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) 2 января 2022

"Люди, вы вообще нормальные? Проснулся утром и увидел свое имя в трендах Twitter, потому что я якобы заразил Месси. Меня назвали "убийцей", а также отправили ряд сообщений с угрозами. У меня нет коронавируса. Я не заражал Месси", – возмутился Паласио.

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