"Заре" присудили техническое поражение в матче с "Минаем": как изменилась итоговая таблица УПЛ

КДК УАФ засчитал "Заре" техническое поражение (0:3) в поединке заключительного тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 против "Миная".

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Случилось это потому, что на 76-й минуте игры полузащитник луганского клуба Дмитрий Мышнев вышел на замену, хотя не был внесен в заявку на матч.

Поединок завершился разгромной победой "Зари" (3:0), но теперь именно "Минаю" присудили техническую победу над луганчанами с аналогичным счетом.

Кроме того, "Заря" должна заплатить штраф в размере 50 тысяч гривен.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице УПЛ произошли изменения. "Минай" увеличил количество набранных очков до 36 и переместился с 10-го места на 8-е, потеснив "Колос" (36) и "Черноморец" (35).

В свою очередь, "Заря" (64 очка) осталась на третьей строчке чемпионата Украины. Ранее луганчане уступили "Днепру-1" (67 баллов) по дополнительным показателям. В следующем сезоне бронзовый призер УПЛ сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Заря" может оспорить решение КДК УАФ в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней.

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