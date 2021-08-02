Зарешал Кочергин: "Заря" уничтожила "Ингулец" в заключительном матче 2-го тура УПЛ

"Мужики" добыли первую победу в сезоне.

Луганская "Заря" разгромила в гостевом матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) петровский "Ингулец". Встреча завершилась со счетом 5:1.

Героем поединка стал полузащитник "мужиков" Владислав Кочергин, оформивший в матче хет-трик. Уже к 8-й минуте на его счету значился дубль.

Сначала Владислав огорчил хозяев ударом из-за штрафной, удачно подловив отскок, а затем он воспользовался передачей Артема Громова, который выкатил ему мяч для расстрела ворот хозяев.

upl.ua

В дебюте второго тайма Кочергин оформил хет-трик. Хозяева ответили голом Артема Ситало на 75-й минуте. Однако "Заря" сначала забила четвертый мяч, а в компенсированное ко второму тайму время - и пятый. Отличились Кристиан Даниэль Даль Белло Фагундес и Овусу Раймонд Фримпонг.

В 1-м туре "Ингулец" уступил донецкому " Шахтеру " (1:2).

донецкому " " (1:2). "Заря" стартовала с поражения от "Александрии" (0:1).

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