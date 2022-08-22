Зарезали ножом в шею: Фьюри сообщил о шокирующей смерти близкого родственника

В семье чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри произошла трагедия.

Двоюродный брат британского боксера был убит ударом ножа в шею.

Об этом 34-летний Фьюри сообщил на своей странице в Instagram.

"Мой кузен был убит прошлой ночью, ножом в шею. Ужасно, что всякие идиоты носят ножи. Это нужно остановить как можно скорее.

Британское правительство должно ввести более строгие приговоры за преступления с применением ножа. Это пандемия, и вы не знаете, насколько это плохо, пока не наступите сами! Жизнь очень драгоценна, и ее можно очень быстро отнять. Наслаждайтесь каждым моментом.

Покойся с миром, Рико Бертон. Пусть Господь Бог дарует тебе хорошее место на небесах. До встречи", — написал британский боксер.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры;

своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры; WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным.

Ранее СМИ назвали дату и место проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в суперртяжелом весе против украинца Александра Усика, владеющего поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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