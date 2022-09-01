Зарисовали лицо буквой "Z": жертва Усика поплатился за пророссийскую позицию (видео)

Экс-чемпион мира по боксу латынец Майрис Бриедис пострадал на родине из-за своих пророссийских взглядов.

На агитационном предвыборном бигборде лицо 37-летнего боксера зарисовали латинской буквой "Z" - один из символов российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил сам Бриедис, опубликовав соответствующее видео на странице в Instagram.

"Какой-то местный зомби оставил свой след. Эти безобразные проделки характеризуют только того, кто это сделал, если он додумался сделать это сам, или заказчика, но не меня", - подписал ролик Бриедис.

Отметим, что боксер баллотируется в латвийский Сейма от социал-демократической партии "Сасканя", ранее сотрудничавшей с "Единой Россией".

На родине Бриедис запятнал свое имя пророссийскими взглядами. С момента полномасштабного вторжения России в Украину боксер лишь раз высказался на эту тему, написав в Instagram, что он "против войны", но так и не упомянул, кто ее развязал.

Вместе с тем Бриедис не забыл в соцсетях жестко раскритиковать демонтаж советского памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Из-за пророссийской позиции Бриедиса в Латвии ни один местный канал не транслировал в прямом эфире июльский поединок боксера за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе против австралийца Джея Опетаи, в котором Майрис проиграл единогласным решениям судей и потерял свой титул.

Напомним, в январе 2018 года Бриедис боксировал против Усика в полуфинале WBSS и уступил украинцу раздельным решением судей.

Читайте также:

"Все в дырах": Гераскевич пристыдил олимпийскую чемпионку из РФ, которая посетовала на дефицит спортивной экипировки

"Чувствую отвращение к этим людям": непобедимый украинец считает, что спортсменам стран-агрессоров нет места в нормальном обществе

Бывший защитник "Динамо" присоединился к клубу российского блоггера - СМИ