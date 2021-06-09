Зарплаты тренеров на Евро-2020: сколько получает Шевченко и на каком месте он расположился

Наставнику "сине-желтых" еще есть куда расти.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оказался в середине списка по уровню заработной платы среди своих коллег, команды которых сыграют на Евро-2020.
За год работы с "сине-желтыми" 44-летний специалист зарабатывает 0,7 миллиона евро. Это 13-й результат среди тренеров на Чемпионате Европы.
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Лидером рейтинга стал Йоахим Лев (Германия). На второй и третьей позициях оказались соответственно Дидье Дешам (Франция) и Франк де Бур (Нидерланды), сообщает Sports.ru.
Полностью рейтинг зарплат тренеров на Евро-2020 выглядит так:
1. Йоахим Лев (Германия) - 4,75 миллиона евро
2. Дидье Дешам (Франция) - 4,39
3-4. Франк де Бур (Нидерланды) - 3
3-4. Гарет Саутгейт (Англия) - 3
5. Станислав Черчесов (Россия) - 2,5
6. Фернанду Сантуш (Португалия) - 2,25
7. Роберто Манчини (Италия) - 2
8. Луис Энрике (Испания) - 1,5
9. Владимир Петкович (Швейцария) - 1,32
10. Роберто Мартинес (Бельгия) - 1,2
11. Шенол Гюнеш (Турция) - 1
12. Паулу Соуза (Польша) - 0,84
13. Андрей Шевченко (Украина) - 0,7
14. Златко Далич (Хорватия) - 0,55
15. Роберт Пэйдж (Уэльс) - 0,5
16. Янне Андерссон (Швеция) - 0,45
17. Стив Кларк (Шотландия) - 0,42
18. Франко Фода (Австрия) - 0,35
19-20. Ярослав Шилгавы (Чехия) - 0,3
19-20. Марко Росси (Венгрия) - 0,3
21. Каспер Юлманд (Дания) - 0,27
22. Маркку Канерва (Финляндия) - 0,19
23.Штефан Таркович (Словакия) - 0,18
24.Игор Ангеловски (Северная Македония) - 0,09
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- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.