Зарплаты тренеров на Евро-2020: сколько получает Шевченко и на каком месте он расположился

Наставнику "сине-желтых" еще есть куда расти.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оказался в середине списка по уровню заработной платы среди своих коллег, команды которых сыграют на Евро-2020.

За год работы с "сине-желтыми" 44-летний специалист зарабатывает 0,7 миллиона евро. Это 13-й результат среди тренеров на Чемпионате Европы.

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Лидером рейтинга стал Йоахим Лев (Германия). На второй и третьей позициях оказались соответственно Дидье Дешам (Франция) и Франк де Бур (Нидерланды), сообщает Sports.ru.

Полностью рейтинг зарплат тренеров на Евро-2020 выглядит так:

1. Йоахим Лев (Германия) - 4,75 миллиона евро

2. Дидье Дешам (Франция) - 4,39

3-4. Франк де Бур (Нидерланды) - 3

3-4. Гарет Саутгейт (Англия) - 3

5. Станислав Черчесов (Россия) - 2,5

6. Фернанду Сантуш (Португалия) - 2,25

7. Роберто Манчини (Италия) - 2

8. Луис Энрике (Испания) - 1,5

9. Владимир Петкович (Швейцария) - 1,32

10. Роберто Мартинес (Бельгия) - 1,2

11. Шенол Гюнеш (Турция) - 1

12. Паулу Соуза (Польша) - 0,84

13. Андрей Шевченко (Украина) - 0,7

14. Златко Далич (Хорватия) - 0,55

15. Роберт Пэйдж (Уэльс) - 0,5

16. Янне Андерссон (Швеция) - 0,45

17. Стив Кларк (Шотландия) - 0,42

18. Франко Фода (Австрия) - 0,35

19-20. Ярослав Шилгавы (Чехия) - 0,3

19-20. Марко Росси (Венгрия) - 0,3

21. Каспер Юлманд (Дания) - 0,27

22. Маркку Канерва (Финляндия) - 0,19

23.Штефан Таркович (Словакия) - 0,18

24.Игор Ангеловски (Северная Македония) - 0,09

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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