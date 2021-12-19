Заруба в хевивейте: бывший соперник Усика проиграл экс-чемпиону мира в бою с тремя нокдаунами (видео)

Дерек Чисора не сумел отплатить Джозефу Паркеру в реванше.
В ночь на 19 декабря в Манчестере состоялся вечер большого бокса, в главном поединке встречались бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер и вторая жертва Александра Усика в хевивейте - британец Дерек Чисора.
Паркер и Чисора выясняли сильнейшего уже во второй раз. В мае этого года первый бой между боксерами завершился победой Паркера раздельным решением судей.
В этот раз новозеландец и британец снова прошли всю дистанцию в 12 раундов. Чисора трижды побывал в нокдауне - в 4-м, 7-м и 8-м раундах.
В итоге Паркер выиграл единогласным решением судей: 115-110, 115-111, 114-112.
What a fight we've just witnessed— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
(via @autozone ) pic.twitter.com/IJC5wrvjak
Чисора в нокдауне в 8-м раунде
ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL pic.twitter.com/MDdmj4cvES— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021
- 29-летний Паркер за карьеру провел 32 поединка, одержал 30 побед (21 - нокаутом) и потерпел 2 поражения.
- На счету 37-летнего Чисоры - 44 боя. Британец одержал 32 победы (23 - нокаутом) и потерпел 12 поражений.
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