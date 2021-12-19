Заруба в хевивейте: бывший соперник Усика проиграл экс-чемпиону мира в бою с тремя нокдаунами (видео)

Заруба в хевивейте: бывший соперник Усика проиграл экс-чемпиону мира в бою с тремя нокдаунами (видео)

Дерек Чисора не сумел отплатить Джозефу Паркеру в реванше.

В ночь на 19 декабря в Манчестере состоялся вечер большого бокса, в главном поединке встречались бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер и вторая жертва Александра Усика в хевивейте - британец Дерек Чисора.

Паркер и Чисора выясняли сильнейшего уже во второй раз. В мае этого года первый бой между боксерами завершился победой Паркера раздельным решением судей.

В этот раз новозеландец и британец снова прошли всю дистанцию в 12 раундов. Чисора трижды побывал в нокдауне - в 4-м, 7-м и 8-м раундах.

В итоге Паркер выиграл единогласным решением судей: 115-110, 115-111, 114-112.

Чисора в нокдауне в 8-м раунде

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

29-летний Паркер за карьеру провел 32 поединка, одержал 30 побед (21 - нокаутом) и потерпел 2 поражения.

На счету 37-летнего Чисоры - 44 боя. Британец одержал 32 победы (23 - нокаутом) и потерпел 12 поражений.

Читайте также:

Украинец Беринчик в зрелищной рубке победил россиянина и в шестой раз защитил пояс WBO International

Непобедимый украинский супертяжеловес техническим нокаутом "финишировал" опытного соотечественника