"Заря" арендовала у "Динамо" чемпиона мира и игрока, который вернулся из России

Футболисты подписали двухлетние контракты с луганским клубом.

Луганская "Заря" арендовала двух полузащитников киевского "Динамо" Сергея Булеца и Ахмеда Алибекова.

Об этом сообщает официальный сайт бронзового призера прошлого розыгрыша УПЛ.

Оба футболиста подписали с луганским клубом контракты на 2 года.

Последние два сезона Булеца выступал на правах аренды за "Днепр-1". В прошлом розыгрыше Чемпионата Украины он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах. В 2019 году Булеца выиграл в составе сборной Украины Чемпионат мира U-20.

Сергей Булеца на правах аренды перешел в "Зарю" / ФК Заря

Последним клубом Алибекова, также принадлежащего "Динамо", была "Уфа". За российский клуб он сыграл 3 матча, результативными действиями не отличался.

ФК Заря

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