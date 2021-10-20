"Заря" без ключевых футболистов отправилась в Болгарию на матч с ЦСКА в Лиге конференций

"Заря" без ключевых футболистов отправилась в Болгарию на матч с ЦСКА в Лиге конференций

Для луганчан эта игра в квартете судьбоносная.

Луганская "Заря" отправилась в Болгарию на поединок 3-го тура групповой стадии Лиги конференций против софийского ЦСКА.

Об этом сообщает официальный сайт "черно-белых".

Отметим, что вне состава луганчан оказались сразу трое основных исполнителей — Егор Назарина, Владислав Кабаев и Владислав Кочергин.

Если в случае с Назариной причиной его отсутствия является травма, то Кочергин по информации СМИ, отправлен в дубль команды из-за отказа продлевать контракт. Почему не поехал на игру Кабаев — не сообщается.

Всего, на матч с ЦСКА тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником взял 19 игроков.

Вратари: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин;

Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин; Защитники: Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницин, Жуниньо;

Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницин, Жуниньо; Полузащитники: Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан;

Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан; Нападающие: Александр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Лунев, Рэймонд Овусу, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар.

Поединок ЦСКА — "Заря" начнется 21 октября в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в гостях со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимт", а затем крупно уступила в Запорожье римской "Роме" (0:3). Таким образом, луганчане с нулем набранных очков занимают последнее место в группе.

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