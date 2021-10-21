"Заря" благодаря голу-шедевру победила в Болгарии и добыла первые очки в Лиге конференций (видео)

"Заря" благодаря голу-шедевру победила в Болгарии и добыла первые очки в Лиге конференций (видео)

Команда Виктора Скрипника поднялась с последней строчки турнирной таблицы своей группы.

Луганская "Заря" обыграла софийский ЦСКА в поединке 3-го тура групповой стадии Лиги конференций. Матч на стадионе "Васил Левски" в Софии закончился со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Победный гол команда Виктора Скрипника забила на 64-й минуте. Иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш роскошным ударом с левого края штрафной поразил дальний угол ворот болгарского клуба.

Стоит отметить, что "мужики" слабо провели первый тайм. ЦСКА создал достаттньо возможностей, чтобы забить, но луганская команда смогла сохранить свои ворота "сухими". Значительная заслуга в этом голкипера Дмитрия Мацапуры.

После перерыва бронзовый призер УПЛ существенно прибавил и начал создавать голевые моменты у ворот соперника. Собственно такая активность и дала свои плоды - "Заря" принесла Украине первую победу в групповом раунде нынешнего еврокубкового сезона.

Болгарская команда заканчивала игру в меньшинстве: за грубую игру на третьей компенсированной минуте с поля был удален Тибо Вион.

Обзор матча ЦСКА София - Заря

В другом матче 3-го тура этой группы норвежский "Буде-Глимт" дома сенсационно уничтожил итальянскую "Рому" со счетом 6:1 .

со счетом . После экватора группового этапа "Заря" (3 очка) поднялась на третье место группы С Лиги конференций. Лидирует "Буде-Глимт" (7 баллов). Второй идет "Рома" (6 пунктов). ЦСКА (1) замыкает квартет.

Четвертый тур третьего по значимости еврокубке состоится 4 ноября: "Заря" - ЦСКА София, "Рома" - "Буде-Глимт".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку